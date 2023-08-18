Мир 18 августа 2023, 00:09 Лукашенко заверил, что Белоруссия всегда будет помогать России Лукашенко: Россия — союзник Белоруссии, республика всегда ей поможет РИА «Новости»

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Белоруссия всегда будет помогать России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, которое опубликовали на ее YouTube-канале.

Панченко спросила у президента, если ли такие обстоятельства, при которых Белоруссия полноценно вступит в вооруженный конфликт России и Украины. По словам Лукашенко, если киевский режим не перейдет границу республики, то страна не будет участвовать в противостоянии.

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«Но помогать России мы будем всегда — это наш союзник. Вы знаете, что боевое слаживание, подготовку, боеприпасы, оружие и прочее… Вам 55 стран помогают, а России так открыто помогает только Белоруссия», — подчеркнул он, обратившись к журналистке.

Украинского конфликта можно было избежать. Сейчас же его можно остановить в любой момент, заверил белорусский президент.

Задачи спецоперации уже удалось достигнуть: Украина больше никогда не станет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания конфликта, добавил Лукашенко.