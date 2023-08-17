Важное 17 августа 2023, 19:21 Лукашенко заявил о возможности избежать конфликта на Украине Лукашенко заявил о шансах на остановку конфликта на Украине РИА «Новости»

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Конфликта на Украине могло не быть вовсе, и сейчас его можно остановить в любой момент. Об этом в интервью журналистке Диане Панченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он пояснил, что в 2014 году постоянно находился в контакте с президентом России Владимиром Путиным и занимавшим тогда пост главы Украины Петром Порошенко. По его словам, он фактически бегал между двумя лидерами, чтобы общение между ними не прерывалось.

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В частности, речь шла о Минских соглашениях, которые предусматривали предоставление Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса и проведение местных выборов.

«Мы обсуждали эти вопросы с Порошенко, с Путиным. Не втроем, а по отдельности. Но мне запомнился разговор с Путиным. Я ему говорю: „Слушай, хороший вариант. А почему бы нет? Для того, чтобы постепенно, в течение года-двух-трех, эта территория не была спорной и прочее, как это тогда было“», — привело слова Лукашенко БелТА.

По словам президента Белоруссии, идея не нашла понимания у Петра Порошенко, который отказался проводить эти выборы, объяснив, что так территории останутся под контролем России. Тогда Лукашенко сам вызвался провести голосование, чтобы российский и украинский лидеры договорились между собой.

«Порошенко отказался. Путин был на все согласен», — поделился белорусский лидер.

По его словам, если бы не эта ошибка президента Украины, то Донбасс мог бы вернуться в состав страны на правах автономии. Но страх, что в народных республиках выберут неподконтрольных ему людей, не позволил ему согласиться на эти условия, как и на реализацию Минских соглашений.

Отвечая на вопрос о том, готовилась ли Россия выполнять договоренности, к которым пришли в Минске, Лукашенко ответил утвердительно. Он подчеркнул, что нет ни одного факта нарушения со стороны России, но есть множество доказательств того, что Украина их игнорировала.