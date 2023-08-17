17 августа 2023, 19:21
Лукашенко заявил о возможности избежать конфликта на Украине
Лукашенко заявил о шансах на остановку конфликта на Украине
Конфликта на Украине могло не быть вовсе, и сейчас его можно остановить в любой момент. Об этом в интервью журналистке Диане Панченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он пояснил, что в 2014 году постоянно находился в контакте с президентом России Владимиром Путиным и занимавшим тогда пост главы Украины Петром Порошенко. По его словам, он фактически бегал между двумя лидерами, чтобы общение между ними не прерывалось.
Реклама
В частности, речь шла о Минских соглашениях, которые предусматривали предоставление Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса и проведение местных выборов.
«Мы обсуждали эти вопросы с Порошенко, с Путиным. Не втроем, а по отдельности. Но мне запомнился разговор с Путиным. Я ему говорю: „Слушай, хороший вариант. А почему бы нет? Для того, чтобы постепенно, в течение года-двух-трех, эта территория не была спорной и прочее, как это тогда было“», — привело слова Лукашенко БелТА.
По словам президента Белоруссии, идея не нашла понимания у Петра Порошенко, который отказался проводить эти выборы, объяснив, что так территории останутся под контролем России. Тогда Лукашенко сам вызвался провести голосование, чтобы российский и украинский лидеры договорились между собой.
«Порошенко отказался. Путин был на все согласен», — поделился белорусский лидер.
По его словам, если бы не эта ошибка президента Украины, то Донбасс мог бы вернуться в состав страны на правах автономии. Но страх, что в народных республиках выберут неподконтрольных ему людей, не позволил ему согласиться на эти условия, как и на реализацию Минских соглашений.
Отвечая на вопрос о том, готовилась ли Россия выполнять договоренности, к которым пришли в Минске, Лукашенко ответил утвердительно. Он подчеркнул, что нет ни одного факта нарушения со стороны России, но есть множество доказательств того, что Украина их игнорировала.
Белоруссия
Александр Лукашенко
Международные отношения
Россия
Украина
Реклама
Реклама