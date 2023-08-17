Спецоперация 17 августа 2023, 19:30 Лукашенко заявил, что цели СВО выполнены Лукашенко: цели спецоперации уже выполнены РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цели специальной военной операции России уже выполнены. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого разместили на YouTube.

Панченко поинтересовалась, говорил ли президент России Владимир Путин, при каких обстоятельствах будет считать цели СВО выполненными.

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Лукашенко заявил, что не обсуждал со своим коллегой такой вопрос, однако выразил мнение, что задачи уже достигнуты.

«Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания конфликта, как это было до него», — заявил глава Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что конфликта на Украине могло не быть вовсе. Белорусский президент заметил, что сейчас его можно остановить в любой момент. По его словам, основную роль в данном вопросе играли Минские соглашения и особый статус для ДНР и ЛНР.