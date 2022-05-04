Белорусскую армию нельзя недооценивать

Утром 4 мая Минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке сил реагирования в ВС. Белорусским воинским частям и подразделениям предстояло отработать приведение в боеготовность, совершение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач. Уточнялось, что мероприятие не представляет опасности для западных стран. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко рассказал «360», для чего на самом деле нужна такая проверка.

Далее — его речь.

Это некий сигнал о том, что белорусская армия находится в рабочем состоянии. Там граница с Украиной, и они тоже боятся каких-то проникновений, диверсии и так далее. Это мероприятие, которое подразумевает проверку боеготовности. Никаких далеко идущих планов за этим нет. Я не вижу за этим чего-то такого серьезного, такого, что потребовало бы настороженности. Это просто готовность к каким-то возможным действиям, хотя никаких действий здесь нет. Никто на них не нападает.

Что здесь можно предположить? Что Белоруссия примет участие в спецоперации. Но нет, она не будет этого делать, ее статус нейтрален в данном контексте. Белоруссия не участвует в нашей операции, они просто держат свои границы, смотрят за развитием нашей ситуации, это вполне естественно. Говорить о том, что они готовятся к войне или у них что-то начинается, — конечно, нет. Они хотят показать всему миру, в первую очередь Польше, что их армия находится в полной боеготовности.

Иногда такие проверки проводят при помощи военных учений, а в данной ситуации просто командиры хотят посмотреть, в каком состоянии находится армия.