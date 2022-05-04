facebook_pixel
    04 мая 2022, 12:02

    Белорусскую армию нельзя недооценивать

    Заместитель главреда «Литературной России» Борзенко рассказал, зачем Белоруссия проверила армейские силы реагирования

    Дарья Новая, Оксана Кириллова

    Утром 4 мая Минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке сил реагирования в ВС. Белорусским воинским частям и подразделениям предстояло отработать приведение в боеготовность, совершение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач. Уточнялось, что мероприятие не представляет опасности для западных стран. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко рассказал «360», для чего на самом деле нужна такая проверка.

    Белорусскую армию нельзя недооценивать

    Далее — его речь.

    Это некий сигнал о том, что белорусская армия находится в рабочем состоянии. Там граница с Украиной, и они тоже боятся каких-то проникновений, диверсии и так далее. Это мероприятие, которое подразумевает проверку боеготовности. Никаких далеко идущих планов за этим нет. Я не вижу за этим чего-то такого серьезного, такого, что потребовало бы настороженности. Это просто готовность к каким-то возможным действиям, хотя никаких действий здесь нет. Никто на них не нападает.

    Что здесь можно предположить? Что Белоруссия примет участие в спецоперации. Но нет, она не будет этого делать, ее статус нейтрален в данном контексте. Белоруссия не участвует в нашей операции, они просто держат свои границы, смотрят за развитием нашей ситуации, это вполне естественно. Говорить о том, что они готовятся к войне или у них что-то начинается, — конечно, нет. Они хотят показать всему миру, в первую очередь Польше, что их армия находится в полной боеготовности.

    Иногда такие проверки проводят при помощи военных учений, а в данной ситуации просто командиры хотят посмотреть, в каком состоянии находится армия.