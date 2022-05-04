Внезапную проверку армейских сил реагирования начали в Белоруссии

В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования. Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

По данным ведомства, подобные мероприятия — одна из наиболее эффективных форм обучения войск. Угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности они не несут.

Цель проверки — оценить готовность и способность личного состава оперативно реагировать на возможные кризисные ситуации. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться — это позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе.

«Проверка носит комплексный характер. Пристальное внимание уделяется обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей», — добавили в оборонном ведомстве.

Жителей попросили быть внимательными: во время проверки запланировано перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.