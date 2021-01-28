Лукашенко захотел взобраться на танк с автоматом ради защиты Белоруссии

Если будет нужно, то белорусский президент Александр Лукашенко готов защищать свою страну, «на танке, БМП, с автоматом в руках». Об этом он заявил, вспоминая протесты в Белоруссии в 2020 году.

«И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках», — сказал он. Его слова привел «Sputnik Беларусь».

Белорусский глава подчеркнул, что в период протестов он и другие представители власти старались защитить страну. По его словам, нельзя расслабляться. Потом соотечественники не простят «нашей безалаберности». Он добавил, что несогласные с действующий властью протестующие хотели устроить взрывы в домах и на улицах страны. Однако их действия вычислили спецслужбы. Об этом написала «Газета.ru». Также Лукашенко заявил, что объявит политическую амнистию, если ему докажут, что в стране есть политзаключенные.

Протесты начались по всей стране после президентских выборов. Они прошли в августе 2020 года. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1%. Однако часть общества и оппозиция оказались не согласны с итогами.

Во время разгона акция силовики использовали спецтехнику и спецсредства. Несколько человек погибли, десятки задержали, также были и пострадавшие — среди населения и милиционеров. В конце августа Сеть облетели фото, где Лукашенко в бронежилете держит автомат в руках. В таком виде он появился возле Дворца независимости в Минске. По его словам, так он показал, что готов защищать Белоруссию.