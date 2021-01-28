Лукашенко назвал условие для амнистии политзаключенных

«Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам», — сказал Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства.

Глава республики призвал «не строить иллюзий» о том, что в стране есть политические заключенные. Лукашенко заявил, что все, кто сидят в тюрьмах, отбывают наказание за экономические и финансовые преступления.

«Они мне задавали главный вопрос: „Когда нас отпустят?“ Я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор», — сказал Лукашенко.

Белорусские власти готовятся внести поправки в национальное законодательство. Изменения утвердят до конца марта, они будут связаны с внутриполитической ситуацией, об этом ранее сообщил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Рахманов.