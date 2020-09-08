«Готов защищать страну до конца»: Лукашенко объяснил выход с автоматом

Александр Лукашенко ярко прокомментировал свой выход с автоматом и объяснил это готовностью быть защитой для Белоруссии: «Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать страну до конца».

В конце августа Александр Лукашенко появился возле Дворца Независимости с автоматом и в бронежилете. До этого белорусский лидер уже появлялся в подобном образе 23 августа. Тогда он на вертолете прилетел в свою резиденцию, возле которой собрались протестующие.

После выхода Лукашенко в Сети появились различные мемы. А недавно в программе «Вечерний Ургант» Иван Ургант показал пародию на белорусского президента. Ведущий вышел к зрителям с накладными усами, в кепке и с игрушечным оружием в руках.

Протестные акции в Белоруссии начались сразу после оглашения результатов голосования. В первую неделю между протестующими и сотрудниками милиции происходили столкновения. Потом митинги приняли более мирный формат.