facebook_pixel
    08 сентября 2020, 14:53

    «Готов защищать страну до конца»: Лукашенко объяснил выход с автоматом

    Анастасия Калинина

    Александр Лукашенко рассказал журналистам, что означал его выход с автоматом. Выдержкой из интервью в своем Telegram-канале поделился главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
    «Готов защищать страну до конца»: Лукашенко объяснил выход с автоматом

    Александр Лукашенко ярко прокомментировал свой выход с автоматом и объяснил это готовностью быть защитой для Белоруссии: «Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать страну до конца».

    В конце августа Александр Лукашенко появился возле Дворца Независимости с автоматом и в бронежилете. До этого белорусский лидер уже появлялся в подобном образе 23 августа. Тогда он на вертолете прилетел в свою резиденцию, возле которой собрались протестующие.

    После выхода Лукашенко в Сети появились различные мемы. А недавно в программе «Вечерний Ургант» Иван Ургант показал пародию на белорусского президента. Ведущий вышел к зрителям с накладными усами, в кепке и с игрушечным оружием в руках.

    Протестные акции в Белоруссии начались сразу после оглашения результатов голосования. В первую неделю между протестующими и сотрудниками милиции происходили столкновения. Потом митинги приняли более мирный формат.

    Новости SMI.FM