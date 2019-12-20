Лукашенко увидел «колоссальный прогресс» в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил колоссальный прогресс в двухсторонних отношениях с Россией. Тем не менее он считает, что двум государствам еще есть к чему стремиться в рамках работы по созданию Союзного государства. Такое заявление он сделал во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Колоссальный прогресс», — сказал Лукашенко, комментируя сотрудничество Минска и Москвы в различных сферах. Он отметил, что Белоруссия сейчас покупает у России «не только сырье, но и комплектующие».

«Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане. <…> Мы очень многое сделали в экономике», — заявил белорусский лидер. Его слова процитировало агентство БелТА.

Он выразил мнение, что с момента распада СССР Россия и Белоруссия «ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли». В частности, у обоих государств есть противовоздушная оборона, группировка войск и единое пространство для работы спецслужб. Кроме того, у стран единая граница. По его словам, все это тоже является достижением договора о создании Союзного государства.

Лукашенко и Путин встретились в Санкт-Петербурге в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ.

Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции 19 декабря рассказал о работе над созданием Союзного государства с Белоруссией. По его словам, еще множество задач не реализовано.