Лукашенко решил встретиться с Путиным в Санкт-Петербурге

Саммит состоится в Северной столице в пятницу 20 декабря. Главы государств обсудят сотрудничество в следующем году. Лукашенко, в свою очередь, планирует обсудить с Путиным вопрос двусторонней совместной работы.

Ранее Александр Лукашенко предложил сажать государственных должностных лиц без суда и следствия за «палочно-галочную» систему.