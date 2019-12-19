Лукашенко решил встретиться с Путиным в Санкт-Петербурге
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ. Собрание пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу администрации главы Белоруссии.
Саммит состоится в Северной столице в пятницу 20 декабря. Главы государств обсудят сотрудничество в следующем году. Лукашенко, в свою очередь, планирует обсудить с Путиным вопрос двусторонней совместной работы.
Ранее Александр Лукашенко предложил сажать государственных должностных лиц без суда и следствия за «палочно-галочную» систему.