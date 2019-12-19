Путин рассказал о создании Союзного государства с Белоруссией

Я считаю, что решение о создании Союзного государства было правильным. Русский и белорусский народы в этническом смысле слова — это практически одно и то же в истории, в духовных началах Владимир Путин.

Он также отметил, что для Белоруссии самые низкие цены на газ — за тысячу кубов берется 127 долларов. Для Европы такой же объем газа стоит уже 200 долларов.

Президент России отметил, что 90% тех решений, которые раньше были приняты, до сих пор не реализованы. Однако у обеих стран есть желание и политическая воля, чтобы проделать такую большую работу. Он отметил, что уже приняты решения в рамках ЕврАзЭС, в том числе по созданию общих рынков в энергетике к 2024 году.

«Нужны общие правила в виде законов в сфере налогов, в сфере дотационной политики, общие контрольные органы, общие правила в антимонопольной политике. Это огромная работа, которая может быть проделана, если есть политическая воля и желание с обеих сторон. У нас такое желание есть», — заключил Путин.