Лукашенко связал увольнение главы КГБ и задержание россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что освободил от должности руководителя КГБ из-за задержания 33 россиян прошедшим летом. Об этом глава республики рассказал российским СМИ.

«Мы спросили: из-за этой всей истории лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал: да», — рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который в числе российских журналистов встретился 8 сентября с Лукашенко в Минске.

Белорусский лидер напомнил, что выдачи задержанных добивалась украинская сторона. Для обсуждения ситуации он вызвал прокуроров РФ и Украины в Белоруссию. Однако никто из них не приехал.

Тогда Лукашенко попросил одного из своих сыновей, который является советником по безопасности, извиниться от его имени перед задержанными людьми. У них спросили, куда они хотели бы уехать. Задержанные заявили, что хотят в Россию. После этого их отпустили. При этом белорусский президент не собирался выдавать людей Украине.

Главой КГБ Белоруссии до 3 сентября был Валерий Вакульчик. Сейчас он занял пост госсекретаря Совета безопасности республики.

Уже на следующей неделе Лукашенко приедет в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл темы, о которых будут говорить лидеры.