СМИ: Лукашенко отправил в отставку глав Совбеза и КГБ Белоруссии

Информации о новых назначениях пока нет. Белорусские СМИ ранее анонсировали кадровые перестановки во власти.

«Новые назначения: госсекретарь Совбеза, председатель КГБ, председатель КГК — пока и. о.», — говорится в сообщении канала.

Ранее Лукашенко переназначил правительство Белоруссии, которое ушло в отставку после выборов президента. Кабинет министров вернулся в полном составе. Это была техническая процедура.

Ситуация в Белоруссии обострилась после выборов главы государства, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей. В стране начались массовые протесты и стычки с силовиками. Европарламент назвал результаты голосования нелегитимными и объявил действующего руководителя Белорусского государства персоной нон грата.