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    03 сентября 2020, 11:46

    СМИ: Лукашенко отправил в отставку глав Совбеза и КГБ Белоруссии

    Андрей Иванов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку руководителя Совета безопасности республики Андрея Равкова и главу КГБ Валерия Вакульчика. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
    СМИ: Лукашенко отправил в отставку глав Совбеза и КГБ Белоруссии

    Информации о новых назначениях пока нет. Белорусские СМИ ранее анонсировали кадровые перестановки во власти.

    «Новые назначения: госсекретарь Совбеза, председатель КГБ, председатель КГК — пока и. о.», — говорится в сообщении канала.

    Ранее Лукашенко переназначил правительство Белоруссии, которое ушло в отставку после выборов президента. Кабинет министров вернулся в полном составе. Это была техническая процедура.

    Ситуация в Белоруссии обострилась после выборов главы государства, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей. В стране начались массовые протесты и стычки с силовиками. Европарламент назвал результаты голосования нелегитимными и объявил действующего руководителя Белорусского государства персоной нон грата.

    Новости SMI.FM