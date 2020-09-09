Песков перечислил темы, которые обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Москве

В Москве пройдет встреча глав России и Белоруссии. Президенту РФ Владимиру Путину и белорусскому лидеру Александру Лукашенко предстоит обсудить целый ряд вопросов, в том числе и реструктуризацию госдолга соседней республики.

Темы предстоящего разговора озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.

Эксперты и различные ведомства не прекращают работу по актуальным вопросам, в том числе касающимся белорусских долгов и дорожной карты по интеграции, цен на поставляемые в Белоруссию энергоресурсы и взаимодействия различных предприятий. Они обсуждаются на каждой встрече двух глав государств.

«Сейчас, когда Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Разговор, подтвердил Песков, пойдет и о рефинансировании белорусского госдолга перед РФ.

Точная дата встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не называется. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, она должна состояться в Москве в ближайшие две недели. В Минске 3 сентября побывал с визитом премьер-министр РФ Михаил Мишустин.