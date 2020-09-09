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    09 сентября 2020, 07:14

    Песков перечислил темы, которые обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Москве

    Александра Ломейко

    В Москве пройдет встреча глав России и Белоруссии. Президенту РФ Владимиру Путину и белорусскому лидеру Александру Лукашенко предстоит обсудить целый ряд вопросов, в том числе и реструктуризацию госдолга соседней республики.
    Песков перечислил темы, которые обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Москве

    Темы предстоящего разговора озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.

    Эксперты и различные ведомства не прекращают работу по актуальным вопросам, в том числе касающимся белорусских долгов и дорожной карты по интеграции, цен на поставляемые в Белоруссию энергоресурсы и взаимодействия различных предприятий. Они обсуждаются на каждой встрече двух глав государств.

    «Сейчас, когда Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Разговор, подтвердил Песков, пойдет и о рефинансировании белорусского госдолга перед РФ.

    Точная дата встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не называется. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, она должна состояться в Москве в ближайшие две недели. В Минске 3 сентября побывал с визитом премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Новости SMI.FM