Лукашенко сравнил с триллером организацию переговоров между Россией и Украиной

Организацию переговорного процесса в Гомельской области между Россией и Украиной можно сравнить с триллером. Об этом агентству БелТА сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер. <…> Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе», — заявил президент.

Лукашенко счел позитивным фактором согласие сторон продолжить диалог после первой встречи. Последующий раунд переговоров состоится на границе Белоруссии и Польши.

Руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны обменялись мнениями в процессе общения и нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать позиции стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин с беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном отметил, что урегулирование ситуации на Украине возможно лишь при учете интересов России в сфере безопасности.