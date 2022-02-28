Путин назвал Макрону условия урегулирования ситуации с Украиной

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал условия урегулирования сложившейся ситуации с Украиной. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

«Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации Украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», — сообщил Кремль.

Макрон сказал российскому лидеру, что выражает надежду на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом.

Путин обратил внимание своего коллеги, что российские Вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам.

«Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», — привел Кремль слова президента РФ.

Переговоры между Россией и Украиной ранее начались в Белоруссии.