Лукашенко рассказал, передаст ли власть сыну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет передавать власть своим сыновьям. Это заявление он сделал на фоне избрания его старшего сына Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета страны (НОК).

«Много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня», — передал сайт президента страны слова Лукашенко.

Более того, глава государства заявил, что его старший сын Виктор Лукашенко не будет более государственным служащим. В пятницу его уволили с должности помощника президента по национальной безопасности. Также сегодня он занял пост президента НОК Белоруссии.

«26 февраля 2020 года новым руководителем спортивной организации избран Виктор Лукашенко», — говорится в сообщении организации, опубликованном на официальном сайте.

Ранее президентом НОК был сам Александр Лукашенко. Этот пост он занимал с мая 1997 года.