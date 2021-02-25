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    25 февраля 2021, 20:20

    ЕС продлил санкции против Белоруссии до 2022 года

    Александра Ломейко

    Санкции, введенные против Белоруссии, продлили на год. Ограничения Евросоюза действуют в отношении ряда белорусских предприятий и чиновников.

    Ограничительные меры останутся в силе до 28 февраля 2022 года, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕС.

    Под санкции попали семь организаций и 88 человек из Белоруссии. В Евросоюзе заявляли, что планируют расширять список, если ситуация в республике не изменится к лучшему. Присоединились к ограничениям пять стран-партнеров ЕС.

    Белоруссию также лишили права принимать чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью.

    Президент республики Александр Лукашенко назвал бандитскими предпринятые европейским сообществом меры и поручил дать на них симметричный ответ.

    В начале февраля новыми санкциями за нарушение прав человека Белоруссии пригрозила Германия.

    Ограничения стали реакцией на подавление акций протеста, которые начались после подведения итогов выборы главы государства в республике. По официальным данным, с 80,1% голосов на них победил Лукашенко.