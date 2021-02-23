Путин и Лукашенко пообщались по телефону после личной встречи в Сочи

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор после вчерашних переговоров в Сочи. Лидеры двух стран обсудили кооперацию стран в ВПК и усиление совместных оборонных систем.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии. Там уточнили, что главными темами общения президентов двух стран стали вопросы кооперации в ВПК, функционирование налоговой системы, усиление совместных оборонных систем, а также работа СМИ в современных условиях.

«Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве — вот главная цель всей проделываемой большой работы», — подчеркнули в пресс-службе.

22 февраля президенты провели неформальную встречу в Сочи, которая не была ограничена временным регламентом. В результате она продлилась более шести часов. За это время Лукашенко и Путин успели пообщаться, пообедать, а также покататься на лыжах. До одного из склонов они добирались на снегоходах.

Во время переговоров Лукашенко заявил, что к осени у Белоруссии появится своя вакцина от коронавируса — до тех пор республика будет закупать препарат у России. Путин подчеркнул, что Россия остается для Минска крупнейшим инвестором.