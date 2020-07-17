Лукашенко призвал Россию к созданию равноправного союза

«Строить мы наши союзные отношения должны исключительно на равноправной основе. Я, как историк, хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго», — сказал он.

После этого Лукашенко резко перешел на вопрос захвата других территорий. Времена изменились, потому сейчас не получится силой присоединить к себе государство, отметил президент.

«И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна», — пояснил Лукашенко.

Ранее глава республики ответил на слова главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о цене независимости Белоруссии. Он сказал, что не согласился бы ни на какие условия. По его словам, ему ничего не нужно платить, поскольку суверенитет и независимость страны не продаются. Перед этим Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного объединения двух стран. Журналист считает, что согласие президента Белоруссии на этот шаг — «вопрос торговли».

Ранее Лукашенко пообещал защищать Белоруссию законом. Президент никому не отдаст «свою страну». А еще лидер республики заявил, что россияне вместе с украинцами завидуют белорусскому народу. Но многие сограждане этого не понимают.