«Мы живем в спокойной стране». Лукашенко рассказал о зависти россиян к белорусам

«Мы живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы», — заявил Лукашенко, выступая по случаю Дня независимости Белоруссии.

Он подчеркнул, что некоторые жители страны, в основном молодое поколение, в силу возраста не ценят, как Белоруссии досталось это спокойствие. Но жители старшего поколения «правильно оценивают ситуацию в стране».

Лукашенко также заявил, что отдал Белоруссии лучшие годы и хочет снова стать президентом, потому что сейчас у страны есть угрозы иностранного вмешательства.

Выборы президента пройдут в стране 9 августа. Александр Лукашенко у власти последние 26 лет.