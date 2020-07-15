Лукашенко приготовился защищать Белоруссию «всеми законными методами»
«Мы свою страну будем защищать всеми законными методами, свою страну мы никому не отдадим», — приводит слова Лукашенко издание БелТА. Такие слова президент произнес во время встречи с активом Витебской области.
В Белоруссии 9 августа должны пройти выборы президента. Ранее в стране началась регистрация кандидатов. У действующего президента страны может быть шесть конкурентов, однако все они должны были сначала подать документ в ЦИК. Только после этого их можно было назвать кандидатами.
У одного из желающих стать президентом Белоруссии уже есть трудности. Виктора Бабарико задержали по подозрению в незаконной деятельности на его прошлом месте работы в Белгазпромбанке. После этого у возможного кандидата и его сына конфисковали все имущество. На заключение Бабарико в СИЗО КГБ отреагировали в Евросоюзе и потребовали немедленно отпустить мужчину. Накануне стало известно, что ЦИК страны не зарегистрировал Бабарико.