Лукашенко приготовился защищать Белоруссию «всеми законными методами»

Александр Лукашенко на рабочей встрече в Витебской области рассказал, что будет защищать Белоруссию законом. Кроме этого, президент отметил, что никому не отдаст «свою страну».

«Мы свою страну будем защищать всеми законными методами, свою страну мы никому не отдадим», — приводит слова Лукашенко издание БелТА. Такие слова президент произнес во время встречи с активом Витебской области.

В Белоруссии 9 августа должны пройти выборы президента. Ранее в стране началась регистрация кандидатов. У действующего президента страны может быть шесть конкурентов, однако все они должны были сначала подать документ в ЦИК. Только после этого их можно было назвать кандидатами.

У одного из желающих стать президентом Белоруссии уже есть трудности. Виктора Бабарико задержали по подозрению в незаконной деятельности на его прошлом месте работы в Белгазпромбанке. После этого у возможного кандидата и его сына конфисковали все имущество. На заключение Бабарико в СИЗО КГБ отреагировали в Евросоюзе и потребовали немедленно отпустить мужчину. Накануне стало известно, что ЦИК страны не зарегистрировал Бабарико.