    19 июня 2020, 21:41

    Лукашенко приказал вывести деньги из российских банков, пишут СМИ. Политолог объяснил, зачем

    Арина Гудилова, Екатерина Земская

    В Сети появилась информация о том, что президент Белоруссии приказал государственным предприятиям выводить деньги со счетов российских банков. Политолог Кирилл Аверьянов-Минский объяснил «360» какие цели преследует белорусский лидер.

    По мнению Аверьянова-Минского, это является демонстративной мерой.

    «Я думаю не так много денег белорусских предприятий лежит в российских банках. Лукашенко убедил себя, что Россия финансирует белорусскую оппозицию, с которой расправляется в ходе президентской кампании», — отметил эксперт.

    Он добавил, что в последнее время белорусский лидер высказал много нехороших слов в адрес России.

    «На мой взгляд он ошибается. Россия не финансирует не Бабарико, не Тихоновского на выборах, поэтому зря Александр Григорьевич так себя ведет», — заявил политолог.

    Аверьянов-Минский считает, что в конечном итоге руководство России может обидеться на недружественные жесты своего союзника, и принять ответные меры.

    В Белоруссии проходит предвыборная кампания на пост президента. В ходе нее уже несколько оппонентов Лукашенко сняли свои кандидаты, а некоторых арестовали. В стране сейчас проходят пикеты солидарности, жители выходят на улицы, чтобы поддержать оппозиционных кандидатов.