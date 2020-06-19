Лукашенко приказал вывести деньги из российских банков, пишут СМИ. Политолог объяснил, зачем

По мнению Аверьянова-Минского, это является демонстративной мерой.

«Я думаю не так много денег белорусских предприятий лежит в российских банках. Лукашенко убедил себя, что Россия финансирует белорусскую оппозицию, с которой расправляется в ходе президентской кампании», — отметил эксперт.

Он добавил, что в последнее время белорусский лидер высказал много нехороших слов в адрес России.

«На мой взгляд он ошибается. Россия не финансирует не Бабарико, не Тихоновского на выборах, поэтому зря Александр Григорьевич так себя ведет», — заявил политолог.

Аверьянов-Минский считает, что в конечном итоге руководство России может обидеться на недружественные жесты своего союзника, и принять ответные меры.

В Белоруссии проходит предвыборная кампания на пост президента. В ходе нее уже несколько оппонентов Лукашенко сняли свои кандидаты, а некоторых арестовали. В стране сейчас проходят пикеты солидарности, жители выходят на улицы, чтобы поддержать оппозиционных кандидатов.