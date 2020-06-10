Лукашенко пригласили в Москву на парад Победы

Он пояснил, что в нынешних условиях, когда пандемия начинает отступать, нужно использовать это время для восстановления отношений между Россией и Белоруссией во всех областях.

«Если говорить о политическом диалоге, то ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко», — заявил дипломат.

В этом году из-за ситуации с коронавирусом традиционный парад Победы 9 мая перенесли на неопределенный срок. Новую дату мероприятия, 24 июня, назвал президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу. Российский лидер напомнил, что в 1945 году торжественный парад победителей тоже проходил в эту дату.

Свое участие параде Победы в Москве уже подтвердили лидеры Казахстана, Киргизии, Сербии, Израиля, Молдавии, Палестины, Армении и других стран.