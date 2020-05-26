Парад Победы состоится 24 июня в России

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня», — заявил Путин во время видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент поручил главе Минобороны обеспечить как можно более строгий режим безопасности во время парада и свести риски заражения к минимуму.

Также российский лидер предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля — в день ВМФ. Однако он не исключил, что акцию придется перенести по рекомендации врачей.

Россия в этом году отменила почти все праздничные мероприятия, намеченные на 9 мая. Это произошло из-за сложной эпидемической ситуации в стране. Тем не менее в День Победы Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и обратился из Александровского сада к россиянам. В этот день в некоторых городах прошла авиационная часть парада, а вечером прогремели праздничные салюты.

Незадолго до объявления новой даты парада Победы у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спрашивали, когда Путин примет решение по этому вопросу и когда пройдет голосование по правкам в Конституцию РФ. Песков ответил, что глава государства будет руководствоваться данными о ситуации в стране. Об этом сообщил «Интерфакс». Во время совещания с Шойгу российский лидер заявил, что пик по коронавирусу в России пройден.