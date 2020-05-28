Россия отправит повторные приглашения на парад Победы

Москва еще раз пошлет приглашения на парад Победы лидерам стран. В их числе значится и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом рассказал представитель МИД РФ Алексей Парамонов.

«Повторные приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики», — заявил директор Первого европейского департамента МИД РФ Парамонов.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, посетит ли Макрон Москву 24 июня. Об этом сообщило РИА «Новости». Парамонов уточнил, что изначально французский лидер одним из первых согласился посетить РФ в 75-ю годовщину окончания Второй мировой и Великой Отечественной войн.

«Для российско-французских отношений тяжелые военные годы памятны еще и тем, что межгосударственные связи приобрели союзнический характер, а героическая борьба наших народов превратилась в подлинное боевое братство», — заметил представитель МИД РФ.

Он вспомнил о подвиге летчиков «Нормандии-Неман» на восточном фронте и тысячи советских людей, «влившихся в ряды французского Сопротивления». Парамонов подчеркнул, что победа над Гитлером стала возможной благодаря усилиям многих стран.

Парад Победы должен был пройти в Москве 9 мая. Россия собиралась пышно отмечать юбилейную дату. Однако пандемия внесла коррективы, и праздничные мероприятия пришлось отменить. В итоге 9 мая прошла только авиационная часть.

Российский лидер Владимир Путин 26 мая объявил о том, что парад Победы пройдет 24 июня, а акцию «Бессмертный полк» предложил провести 26 июля в день ВМФ. Уже известно, что в Москву приедут президенты Абхазии и Казахстана — Аслан Бжания и Касым-Жомарт Токаев, а также глава Молдавии Игорь Додон.