Лукашенко пожелал Украине успехов в «восстановлении достойной жизни»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости их страны. Обращение появилось на сайте белорусского лидера.

Он пожелал жителям «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Белоруссия и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях», — подчеркнул Лукашенко.

За несколько дней до этого президент Белоруссии в очередной раз заявил, что его страна не собирается нападать на Украину. Он также напомнил, что Белоруссия стала приютом для тысяч украинцев.

Кроме того, страна не намерена менять свой безъядерный статус, невзирая на раскручивающуюся спираль гонки вооружений. Об этом в начале августа сообщил представитель республики на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в ООН.