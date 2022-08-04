Белоруссия отказалась изменять свой безъядерный статус

Белоруссия не изменит безъядерного статуса страны. Об этом заявил представитель республики на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

«Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статус Белоруссии, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны», — привело РИА «Новости» слова дипломата.

Белоруссия сделала осознанно сделала выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием, подчеркнул представитель страны. По его словам, республика не намерена менять позицию, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений.

Ранее представитель российской делегации Александр Трофимов заявил, что если бы Киев обрел ядерное оружие, то это нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО. Это, по его словам, грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия. Подобный шаг, представитель российской делегации, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, назвал дестабилизирующим. Он отметил, что Киев на протяжении многих лет не соблюдает свои обязательства по Будапештским договоренностям. В частности, призванные противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма на Украине.