Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует нападать на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не намерена нападать на Украину. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали», — подчеркнул Лукашенко.

Он уточнил, что с Россией воюет не Украина, а «весь блок НАТО и Америка прежде всего».

Лукашенко напомнил, что Белоруссия стала приютом для тысяч украинцев.

Ранее глава государства заявлял, что дестабилизация обстановки в республике может грозить еще более негативными последствиями, чем на Украине. По мнению главы государства, если в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же «помогут». Лукашенко обратил внимание, что сейчас не время расслабляться.