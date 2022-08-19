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    19 августа 2022, 17:03

    Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует нападать на Украину

    Президент Белоруссии сделал заявление о нежелании нападать на Украину

    Юлия Баранова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не намерена нападать на Украину. Об этом сообщило агентство БелТА.

    «Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали», — подчеркнул Лукашенко.

    Он уточнил, что с Россией воюет не Украина, а «весь блок НАТО и Америка прежде всего».

    Лукашенко напомнил, что Белоруссия стала приютом для тысяч украинцев.

    Ранее глава государства заявлял, что дестабилизация обстановки в республике может грозить еще более негативными последствиями, чем на Украине. По мнению главы государства, если в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же «помогут». Лукашенко обратил внимание, что сейчас не время расслабляться.