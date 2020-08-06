Лукашенко попросил не пугать его США и НАТО

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его не надо пугать США и НАТО из-за задержания россиян. При этом он отметил, что их «сюда прислали» не они.

«Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — заявил политик. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, ему не нужно устраивать политические и экономические спектакли. При этом он попросил не пугать его последствиями.

Российско-белорусские отношения обострились во время президентской гонки в Белоруссии летом 2020 года. В конце июля Минск сообщил о задержании и аресте 33 россиян. По сведениям властей республики, они прибыли для дестабилизации ситуации и работают на ЧВК «Вагнер». Россия такие обвинения опровергла.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание соотечественников спектаклем. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал ситуацию. По его мнению, власти Белоруссии пытаются вылепить из России образ врага для достижения нужного им политического результата.

От политического скандала не осталась в стороне и Украина. Ее президент Владимир Зеленский в беседе со своим белорусским коллегой заявил, что арестованных россиян на Украине подозревают в терроризме. В связи с этим Зеленский попросил Лукашенко выдать этих людей Киеву.

Утром 6 августа президент Белоруссии распорядился пригласить генпрокуроров России и Украины в Минск. Вместе они должны согласовать план действий в отношении российских граждан.