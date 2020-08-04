«В обиду не дадим»: Захарова назвала спектаклем задержание россиян в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии спектаклем. Их вина не доказана, и Москва не даст своих людей в обиду.

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В этом же посте она поддержала мнение белорусского президента Александра Лукашенко о братских отношениях народов России и Белоруссии. По мнению Захаровой и лидера Белоруссии, в их основе — «прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия».

На днях в Белоруссии задержали и арестовали 33 россиян. Местные власти подозревают в причастности к ЧВК «Вагнер» и планировании в республике массовых беспорядков. Лукашенко назвал «враньем» и «легендой» сообщение, что граждане России летели транзитом в Стамбул. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что подобные заявления безосновательны.