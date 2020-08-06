Лукашенко пригласит генпрокуроров РФ и Украины из-за задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился пригласить генеральных прокуроров России и Украины из-за ситуации с задержанными россиянами. Стороны подозревают их в терроризме и попытке дестабилизировать ситуацию в республике.

«Президент поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками», — написало агентство БелТА, передавая слова белорусского лидера.

По словам Лукашенко, Минск, Москва и Киев вместе должны решить судьбу россиян, написало РИА «Новости».

«Пугать нас не надо последствиями. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — подчеркнул белорусский президент.

Он добавил, что если генпрокуроры России и Украины не приедут в Минск, то страна сама предпримет действия в отношении граждан РФ. При этом решение примут «на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности».

В конце июля 33 россиян арестовали в Белоруссии. Минск считает, что они могут быть сотрудниками ЧВК «Вагнер». Российские граждане оказались в стране якобы для дестабилизации обстановки. Белорусский лидер назвал «враньем» сообщения о том, что эти люди летели транзитом через Минск в Стамбул или другие точки мира. Москва, в свою очередь, обвинения опровергает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание соотечественников является спектаклем. Она добавила, что Россия не даст своих граждан в обиду.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем разговоре с Лукашенко попросил выдать россиян Украине. Киевские власти подозревают их в терроризме. Однако утром 6 августа МИД Украины заявил, что не получил согласия Белоруссии. Об этом написало РИА «Новости».

На днях ситуацию прокомментировал и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он считает, что белорусские власти пытаются вылепить из России образ врага для достижения нужного им политического результата.