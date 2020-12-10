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    10 декабря 2020, 12:54

    Лукашенко: план применения совместной группировки войск Белоруссии и России нужно переработать

    Александра Ломейко

    В Белоруссии заявили о пересмотре плана применения совместной с Россией группировки войск. Президент страны Александр Лукашенко счел такую меру необходимой из-за ситуации на западной границе республики.
    Лукашенко: план применения совместной группировки войск Белоруссии и России нужно переработать

    Переработанную стратегию главе государства представили специалисты Минобороны и Генштаба, сообщило агентство БелТА.

    «Нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. <…> Нам успокаиваться нельзя», — заявил Лукашенко.

    Белорусский президент подчеркнул, что аналогичную работу по обновлению плана применения региональной группировки войск ведет и российская сторона.

    Существование региональной группировки указано в договоренностях Союзного государства. Она необходима для защиты границ на западном направлении. Основу группировки составляют белорусские военные. Россия присоединится к ним при необходимости.

    Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад намерен рассорить Москву с Минском. Он указал на наращивание НАТО боевого потенциала и военной активности в Европе.