Лукашенко: план применения совместной группировки войск Белоруссии и России нужно переработать

В Белоруссии заявили о пересмотре плана применения совместной с Россией группировки войск. Президент страны Александр Лукашенко счел такую меру необходимой из-за ситуации на западной границе республики.

Переработанную стратегию главе государства представили специалисты Минобороны и Генштаба, сообщило агентство БелТА.

«Нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. <…> Нам успокаиваться нельзя», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что аналогичную работу по обновлению плана применения региональной группировки войск ведет и российская сторона.

Существование региональной группировки указано в договоренностях Союзного государства. Она необходима для защиты границ на западном направлении. Основу группировки составляют белорусские военные. Россия присоединится к ним при необходимости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад намерен рассорить Москву с Минском. Он указал на наращивание НАТО боевого потенциала и военной активности в Европе.