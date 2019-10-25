Шойгу усмотрел желание Запада рассорить Россию и Белоруссию

Сергей Шойгу нашел подтекст в поведении Запада. По его мнению, страны прикрываются надуманной российской агрессией и ведут кампанию по дискредитации роли Белоруссии, чтобы рассорить это государство с Россией.

«Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России… На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран», — сказал министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

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Министр отметил, что обстановка по линии Запада остается напряженной, НАТО наращивает боевой потенциал и военную активность в Европе, усиливает свое влияние и размещает стратегические военные силы. Также страны проводят регулярные учения, модернизируют инфраструктуру в воздухе, на воде и других военных объектах.

В результате России приходится в ответ наращивать военный потенциал и перевооружать армию, а также развивать группировки войск Белоруссии и России. Так, например, в сентябре проводились совместные учения «Щит Союза — 2019» при участии около 12 тысяч военных и 950 единиц техники.