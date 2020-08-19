Лукашенко отказался говорить с Меркель по телефону

Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко, но он не стал с ней разговаривать. Об этом глава правительства Германии рассказала на брифинге по итогам встречи глав стран Европейского союза.

«Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся. Также я просила телефонный разговор с президентом [России Владимиром] Путиным, разговор, как вы знаете, состоялся», — приводит РИА «Новости» слова Меркель.

Она добавила, что в таком случае не будет выступать посредником в диалоге с белорусскими властями по поводу сложившейся ситуации в республике. Ранее Лукашенко в четвертый раз после президентских выборов созвонился с Путиным и попросил российского лидера передать Меркель, чтобы Германия не вмешивалась в дела Белоруссии.

19 августа состоялась онлайн-встреча лидеров ЕС по вопросу массовых протестов в Белоруссии. Евросоюз не признал результатов президентских выборов в республике и пригрозил санкциями против виновных в насилии.

Массовые протесты начались в Белоруссии после оглашения результатов голосования на выборах президента 9 августа. ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал 80,1% голосов и одержал безоговорочную победу. За его соперницу Светлану Тихановскую свои голоса отдали 10,1% белорусов.