Лукашенко отказался говорить с Меркель по телефону
«Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся. Также я просила телефонный разговор с президентом [России Владимиром] Путиным, разговор, как вы знаете, состоялся», — приводит РИА «Новости» слова Меркель.
Она добавила, что в таком случае не будет выступать посредником в диалоге с белорусскими властями по поводу сложившейся ситуации в республике. Ранее Лукашенко в четвертый раз после президентских выборов созвонился с Путиным и попросил российского лидера передать Меркель, чтобы Германия не вмешивалась в дела Белоруссии.
19 августа состоялась онлайн-встреча лидеров ЕС по вопросу массовых протестов в Белоруссии. Евросоюз не признал результатов президентских выборов в республике и пригрозил санкциями против виновных в насилии.
Массовые протесты начались в Белоруссии после оглашения результатов голосования на выборах президента 9 августа. ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал 80,1% голосов и одержал безоговорочную победу. За его соперницу Светлану Тихановскую свои голоса отдали 10,1% белорусов.