Лукашенко попросил Путина передать послание Меркель

Она подчеркнула, что Минск хочет, чтобы Запад не поддерживал тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

«Вот исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», — заявила Эйсмонт.

Источник фото: телеканал «360»

19 августа Лукашенко в четвертый раз после выборов президента в республике связался с Путиным. Накануне российский лидер рассказал своему коллеге из Белоруссии, что обсудил с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном белорусский вопрос.

Массовые протесты оппозиции и стычки с силовиками начались в Белоруссии 9 августа, после того как на выборах президента победил Лукашенко. По данным республиканского ЦИК, он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.