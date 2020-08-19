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    19 августа 2020, 14:09

    Лукашенко попросил Путина передать послание Меркель

    Андрей Иванов

    Действующий белорусский президент Александр Лукашенко не стал сам говорить с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он попросил российского лидера Владимира Путина передать ей, чтобы ФРГ не вмешивалась в белорусские дела. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

    Она подчеркнула, что Минск хочет, чтобы Запад не поддерживал тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

    «Вот исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», — заявила Эйсмонт.

    Лукашенко попросил Путина передать послание Меркель | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    19 августа Лукашенко в четвертый раз после выборов президента в республике связался с Путиным. Накануне российский лидер рассказал своему коллеге из Белоруссии, что обсудил с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном белорусский вопрос.

    Массовые протесты оппозиции и стычки с силовиками начались в Белоруссии 9 августа, после того как на выборах президента победил Лукашенко. По данным республиканского ЦИК, он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

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