Лидеры стран ЕС не признали итоги выборов в Белоруссии и анонсировали санкции

Главы стран, входящих в Евросоюз, отказались признавать результаты выборов в Белоруссии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Также Европа решила ввести санкции против тех, кто ответственен «за насилие и фальсификации» в стране.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По итогам голосования победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей, обойдя оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Та, в свою очередь, получила только 10,1% голосов. Несогласные с итогами выборов стали устраивать в Белоруссии акции протеста, требуя отставки Лукашенко.