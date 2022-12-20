Мир 20 декабря 2022, 09:01 Лукашенко остался доволен решением газового вопроса с Россией Президент Белоруссии Лукашенко остался доволен ценообразованием на газ из России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белоруссия осталась довольна условиями ценообразования на российский газ на ближайшие три года. Об этом после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, написало РИА «Новости».

«Мы довольны выработанным ценообразованием российского газа на ближайшие три года и итогами обсуждения создания единого газового рынка в целом. Для Белоруссии это очень выгодно», — сказал он.

Реклама

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия договорились о фиксации стоимости энергоносителя, и отметил, что РФ очень много помогает его стране.

Реклама

Президент России Владимир Путин 19 декабря, провел рабочую встречу с Лукашенко в Минске. По ее итогам он сказал, что вел обсуждение стоимости газа с белорусским коллегой в приватном формате.

Также Путин напоминал, что Россия поставляет нефть и газ в Белоруссию по привилегированным ценам, оказывая серьезную поддержку соседнему государству.

Лукашенко после встречи с Путиным подчеркнул, что Россия сможет спокойно прожить без Белоруссии, а его страна без РФ — нет.