20 декабря 2022, 09:01
Лукашенко остался доволен решением газового вопроса с Россией
Президент Белоруссии Лукашенко остался доволен ценообразованием на газ из России
Белоруссия осталась довольна условиями ценообразования на российский газ на ближайшие три года. Об этом после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, написало РИА «Новости».
«Мы довольны выработанным ценообразованием российского газа на ближайшие три года и итогами обсуждения создания единого газового рынка в целом. Для Белоруссии это очень выгодно», — сказал он.
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Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия договорились о фиксации стоимости энергоносителя, и отметил, что РФ очень много помогает его стране.
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Президент России Владимир Путин 19 декабря, провел рабочую встречу с Лукашенко в Минске. По ее итогам он сказал, что вел обсуждение стоимости газа с белорусским коллегой в приватном формате.
Также Путин напоминал, что Россия поставляет нефть и газ в Белоруссию по привилегированным ценам, оказывая серьезную поддержку соседнему государству.
Лукашенко после встречи с Путиным подчеркнул, что Россия сможет спокойно прожить без Белоруссии, а его страна без РФ — нет.
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