Мир 19 декабря 2022, 23:56 Россия и Белоруссия согласовали параметры цен на энергоресурсы Путин заявил о согласовании параметров цен на энергоресурсы из России для Белоруссии РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко согласовали основные параметры цен на российские энергоресурсы для Минска. Об этом сообщил ТАСС.

Путин отметил, что обсуждение основных вопросов по ценообразованию в сфере энергетики велось с Лукашенко с глазу на глаз.

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Глава государства напомнил, что Россия производит поставки нефти и газа в Белоруссию на «весьма выгодных условиях», что подтверждается привилегированным характером отношений между государствами, также это является значительной мерой поддержки.

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Владимир Путин заявил, что страны будут расширять взаимодействие в сфере атомной энергетики. Речь идет о планах завершить строительство второго энергоблока Белорусской атомной электростанции в 2023 году.

По его словам, Россия и Белоруссия будут вместе принимать меры для надежного обеспечения безопасности стран, поэтому сейчас важными являются вопросы подготовки войск.

Президенты России и Белоруссии провели переговоры в Минске 19 декабря. В ходе встречи они отметили, что одним из приоритетов двусторонних отношений стран является область экономики.