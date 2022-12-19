Мир 19 декабря 2022, 21:49 Лукашенко заявил, что Белоруссия не сможет обойтись без России Президент Белоруссии Лукашенко: Россия без нас обойдется, а мы без нее — нет РИА «Новости»

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Белоруссия не сможет обойтись без России, заявил президент республики Александр Лукашенко. Такое мнение он высказал по итогу встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что во время переговоров лидеры двух стран затронули, в частности, вопросы реализации нефтепродуктов. Но главными темами, по его словам, были вопросы, связанные с промышленной политикой.

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«Не нефть и газ были главными вопросами, а промышленная политика. Не создавать параллельного производства, кооперация, чтобы никто нас больше никогда не наклонял, чтоб не пришел, а потом не бросил это все и не ушел, как это было сделано. <…> Россия без нас обойдется, а мы без нее нет», — сказал Лукашенко.

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Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Минск. Вместе с белорусским лидером они обсудили тему безопасности, а также затронули вопросы, связанных с экономикой и энергетикой двух государств.

Путин и Лукашенко подтвердили незыблемость курса на сотрудничество и укрепление суверенитетов. Россия будет выстраивать свою внешнюю политику, опираясь на договороспособных партнеров, которые не пытаются нарушить баланс интересов, отметил глава российского МИД Сергей Лавров.