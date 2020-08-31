Лукашенко призвал главу Верховного суда Белоруссии подключиться к работе над новой Конституцией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил главу Верховного суда республики Валентина Сукало подключиться к работе по обновлению Конституции. Белорусский лидер подчеркнул, что в новом законе необходимо достойно отразить систему устройства судов страны.

«Я хочу, чтобы вы все-таки как опытный человек свое слово сказали. <…> И по поводу судов. Многие хотят — и в самом судейском сообществе — некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд — в Белоруссии. Пусть никто не смеется», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Президент Белоруссии во время встречи с Сукало добавил, что надо сделать так, чтобы работала не завязанная на личности система.

«Поэтому, я думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов», — сказал глава Белоруссии и подчеркнул, что специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, уже работают над изменениями в главном законе страны.

Ранее Лукашенко заявил, что выборы президента могут снова состояться только после принятия новой Конституции.

Ситуация в Белоруссии обострилась после того, как республиканский ЦИК представил результаты президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. В республике начались массовые протесты и стычки с силовиками.