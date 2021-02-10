МИД России рассказал об отношении к белорусской оппозиции

Признавая победу Александра Лукашенко на выборах, Россия опиралась на мнение международных наблюдателей. Отношений «с самопровозглашенными лидерами белорусской оппозиции» Москва не поддерживает, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Андрей Руденко, курирующий отношения со странами СНГ.

Дипломат назвал заблуждением мнение о том, что Россия «поддерживает исключительно белорусскую власть, а не народ».

«Само такое разделение искусственно: власть избирается народом и призвана служить его интересам», — сказал Руденко.

Россия, продолжил он, воспринимает белорусский народ как братский. Москва солидарна со всеми белорусами, которые выступают за «поступательное развитие своей страны и решение всех противоречий путем конструктивного общенационального диалога».

По словам замглавы МИД, против России и Белоруссии развязана масштабная информационная война. А белорусский народ пытаются использовать в «нечистоплотных геополитических играх».