Коле Лукашенко запретили учиться на Западе

«Я ему сказал: „Нет“. Он: „Я и сам не хочу туда“», — пересказал политик диалог с сыном.

Лукашенко не хочет, чтобы белорусы, в том числе его сын, учились на Западе, поскольку обучение там предназначено «для западной экономики». А гуманитарные специальности в европейских университетах — «это промывка мозгов».

Также Лукашенко «не посоветует» Николаю поступать в Белорусский государственный университет. Чтобы не было повода упрекнуть президента в том, что он пристроил сына в лучший вуз страны.

В августе 2020 года 16-летний Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ, в который поступил после девятого класса. СМИ сообщали, что после этого он перевелся в гимназию при МГУ под чужим именем. В МГУ заявляли, что Лукашенко-младший к ним не поступал.