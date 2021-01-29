Коле Лукашенко запретили учиться на Западе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил своему младшему сыну Николаю поступать в западные вузы. Также молодой человек не будет учиться в Белорусском государственном университете (БГУ). Об этом Лукашенко-старший рассказал на встрече со студентами. Запись выступления опубликовал телеканал СТВ.
«Я ему сказал: „Нет“. Он: „Я и сам не хочу туда“», — пересказал политик диалог с сыном.
Лукашенко не хочет, чтобы белорусы, в том числе его сын, учились на Западе, поскольку обучение там предназначено «для западной экономики». А гуманитарные специальности в европейских университетах — «это промывка мозгов».
Также Лукашенко «не посоветует» Николаю поступать в Белорусский государственный университет. Чтобы не было повода упрекнуть президента в том, что он пристроил сына в лучший вуз страны.
В августе 2020 года 16-летний Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ, в который поступил после девятого класса. СМИ сообщали, что после этого он перевелся в гимназию при МГУ под чужим именем. В МГУ заявляли, что Лукашенко-младший к ним не поступал.