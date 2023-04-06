Мир 06 апреля 2023, 15:39 Лукашенко назвал Союзное государство лидером среди других интеграционных объединений Лукашенко: Союзное государство стало лидером среди других интеграционных объединений Президент Республики Беларусь

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Союзное государство Белоруссии и России является лидером среди прочих интеграционных объединений. Об этом на заседании Высшего государственного совета Союзного государства заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Значение этого межгосударственного уникального объединения переоценить сложно, особенно с учетом текущего момента. Наш союз находится в лидерах среди других интеграционных объединений, по совокупности достигнутых результатов за столь непродолжительный период», — сказал президент.

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Ранее Лукашенко раскрыл подробности встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоялась 5 апреля. По его словам, лидеры государств «приняли решение по всем вопросам».

Также белорусский лидер заявлял, что экономики России и Белоруссии не рухнут под жестким санционным давлением западных стран. Он подчеркивал, что ограничения оказали положительное влияние на государства, вопреки ожиданиям.