Мир 05 апреля 2023, 22:10 Экономики России и Белоруссии не рухнут под санкциями — Лукашенко Лукашенко: экономики России и Белоруссии не рухнут под санкциями Запада РИА «Новости»

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Экономики России и Белоруссии выдержат давление Запада и не рухнут под санкциями. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Лукашенко, санкции оказали положительное влияние на российскую и белорусскую экономики, вопреки ожиданиям Запада. Он выразил уверенность в решении проблем белорусских и российских индустриальных парков.

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«Поэтому точно так будет и в промышленности», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что «цены падают». Глава Белоруссии также затронул вопрос о санкциях против Москвы и Минска, объявленных Западом, на встрече в Кремле в среду. Глава белорусского государства отметил недавний визит российской стороны в Тулу.

«Очень правильно, хорошая поездка. Рабочий класс нас поворачивает к импортозамещению», — сказал Лукашенко

Ранее руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Минск с Москвой стали больше взаимодействовать перед лицом угроз. По его мнению, сотрудничество представляет интересы обеих стран и является равноценным.