Мир 06 апреля 2023, 15:04 Лукашенко заявил, что накануне с Путиным приняли решения «по всем вопросам» Лукашенко: в ходе переговоров с Путиным были приняты решения «по всем вопросам» Пресс-служба Кремля

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным накануне заседания ВГС (Высшего государственного совета Союзного государства — прим. ред.) были приняты решения «по всем вопросам». Об этом сообщило агентство БелТА.

«Президенты Белоруссии и России в ходе переговоров накануне заседания ВГС приняли решение по всем вопросам. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил журналистам по прибытии в Кремль», — рассказали в агентстве.

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По данным Telegram-канала «Пул Первого», Путин и Лукашенко начали встречу в рамках ВГС в Кремле с разговора тет-а-тет. Белорусский глава отметил, что вместе с российским лидером накануне обсудили вопросы закрытого характера. Наибольшее внимание президенты уделили вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства

«Это были результативные переговоры. По всем вопросам, а их больше десятка, мы достигли согласия», — подчеркнул Лукашенко.

Также он сообщил, что на территории Белоруссии нашли несколько схронов, которые принадлежат украинским диверсантам.