Лукашенко назвал безошибочной тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии

Белорусские власти выбрали безошибочную тактику в борьбе с пандемией уханьского вируса. Так считает по крайней мере один человек в этой стране — президент Александр Лукашенко.

«Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди, вроде, не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно», — приводит БелТА слова белорусского лидера Александра Лукашенко во время посещения храма на Пасху.

Президент Белоруссии подчеркнул, что все люди держат жизнь в своих руках. Лукашенко доверил согражданам самим ей распоряжаться.

В Белоруссии из-за пандемии коронавируса не стали вводить жесткие ограничения. Лукашенко ранее заявил, что все инфицированные 2019-nCoV в республике умерли от букета хронических заболеваний, а не от последствий заражения. Он добавил, что от COVID-19 в Белоруссии никто не умрет, и обратил внимание на сознательность людей, которые без ограничений сверху стали реже появляться на улицах.

Белорусский президент выразил уверенность, что все его сограждане пройдут тяжелый период достойно. В больницах Белоруссии сейчас лежат 3538 зараженных. Остальные лечатся амбулаторно. Умерли 47 пациентов, у которых ранее нашли уханьский вирус.