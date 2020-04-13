Лукашенко заявил, что от заражения коронавирусом в Белоруссии никто не умер

Все инфицированные 2019-nCoV в Белоруссии умерли от букета хронических заболеваний, а не от последствий заражения. Власти республики не стали запирать людей в своих домах — они сами проявили сознательность и стали реже появляться на улице.

«Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть», — приводит РИА «Новости» слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Белорусский лидер особо отметил, что гибель зараженных коронавирусом людей не была связана с осложнениями, которые вызывает инфекция. У всех умерших выявили букет хронических заболеваний, которые и стали причиной смерти. Лукашенко похвалил сограждан за сознательность на фоне эпидемии. Он подчеркнул, что никакого карантина в Белоруссии никто не вводил, а «праздношатающихся людей на улицах нет».

По последним данным, в Белоруссии зафиксировали 2578 случаев заражения коронавирусом. Умерли 26 инфицированных.