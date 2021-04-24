Лукашенко договорился встретиться с Путиным летом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о новой встрече. Она запланирована на лето. Главы государств намерены подготовить документы по заключенным договоренностям для одобрения высшего госсовета Союзного государства.

Об этом Лукашенко рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Главное для нас … людям дать работу и экономика. Если у нас будет работать экономика, о чем мы договорились с Путиным, и хорошие были договоренности, они будут продолжены на уровне правительства», — сказал президент республики в эфире телеканала «Беларусь 1».

На предыдущей встрече лидеров двух страх, состоявшейся 22 апреля, почти четыре часа обсуждались взаимодействие и сотрудничество в области энергетики и медицины. При этом президенты не поднимали вопросы создания в республике военных баз РФ. «Прорывные договоренности», вроде слияния России и Белоруссии, в разговоре также не затрагивали.