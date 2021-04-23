Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопросы слияния России и Белоруссии во время вчерашних переговоров. Они провели обычную рабочую встречу, на которой говорили в основном об экономическом взаимодействии. При этом цели выйти на «прорывные договоренности» между странами не стояло.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Нет, слияние государств в одно — нет, а вопросы интеграции, интеграция — это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня», — пояснил Песков.

Он уточнил, что переговоры были достаточно длительными — президенты проговорили рабочие моменты. Основное обсуждение было связано с торгово-экономическим сотрудничеством и текущими делами, но Путин и Лукашенко также уделили внимание сотрудничеству в высокотехнологичных областях, энергетике и других сферах.

При этом Песков подчеркнул, что президенты не поднимали тему военной базы России на территории Белоруссии.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись в Москве 22 апреля. Они шли почти четыре часа.